Reuters сообщил о договоренности КНР и Австралии по поставкам угля

В конце 2020 года Пекин из-за недовольства позицией Канберры касательно происхождения коронавируса, ограничил импорт австралийского угля. Но в ноябре 2022 года лидеры стран провели переговоры на саммите G20, а в декабре глава австралийского МИД Пенни Вонг встретилась в Пекине со своим коллегой Ван И.