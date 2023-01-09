Reuters сообщил о договоренности КНР и Австралии по поставкам угля

Потребность в надежных поставках энергоресурсов подтолкнула Китай к восстановлению отношений с Австралией, способной потеснить Россию на рынке. Об этом говорится в материале Reuters.
В конце 2020 года Пекин из-за недовольства позицией Канберры касательно происхождения коронавируса, ограничил импорт австралийского угля. Но в ноябре 2022 года лидеры стран провели переговоры на саммите G20, а в декабре глава австралийского МИД Пенни Вонг встретилась в Пекине со своим коллегой Ван И.
Сейчас право на закупки ископаемого из Австралии есть у трех коммунальных предприятий и одной сталелитейной компании. Вскоре разрешения получат и другие организации.
Идея заместить австралийский уголь поставками из Индонезии, Монголии и России обернулась множественными сложностями, отметило агентство. В конце 2021 года страна столкнулась с массовыми отключениями электричества, а расчеты на свою добычу пришлось менять на фоне COVID-19.