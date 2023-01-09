Принц Гарри рассказал, как узнал о смерти матери

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри вспомнил, как узнал о смерти своей матери в возрасте 12 лет. По его словам, о несчастном случае с принцессой Дианой ему сообщил отец.
В интервью американскому журналисту Андерсону Куперу принц Гарри рассказал, что тогда он вместе с другими членами королевской семьи находился в Шотландии.
«Я был в шоке, понимаешь? Мне 12 лет, время — семь часов, ранее утро. Твой отец приходит, садится к тебе на кровать, кладет руку тебе на колено и говорит: «Произошел несчастный случай». Я не мог поверить», — рассказал герцог Сассекский.
Ранее принц сравнил членов британской королевской семьи с насильниками, говоря об их стремлении сохранить репутацию любой ценой.