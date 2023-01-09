Петербурженка пострадала при пожаре в доме дореволюционной постройки в Петроградском районе

Пожар произошел в квартире дома дореволюционной постройки в Петроградском районе Петербурга. В результате инцидента пострадала женщина — ее увезли в больницу.
Информация о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Рыбацкой поступила на пульт дежурного МЧС в 10:21. Прибывшие на вызов спасатели установили, что на кухне горит обстановка на площади 4 кв. м.
Локализовать пожар удалось в 11:03. К тушению привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.
Здание, где случилось происшествие, было построено архитектором Павлом Мульхановым в 1899-1900 году. В нем располагался многоквартирный доходный дом.
За последние несколько лет Петербург утратил большое количество объектов культурного наследия. Неравнодушные горожане считают, что такая ситуация сложилась из-за бездействия аппарата губернатора Александра Беглова. Если в ближайшее время Смольный не примет меры, Северная столица потеряет еще больше памятников архитектуры.