Петербурженка пострадала при пожаре в доме дореволюционной постройки в Петроградском районе

За последние несколько лет Петербург утратил большое количество объектов культурного наследия. Неравнодушные горожане считают, что такая ситуация сложилась из-за бездействия аппарата губернатора Александра Беглова. Если в ближайшее время Смольный не примет меры, Северная столица потеряет еще больше памятников архитектуры.