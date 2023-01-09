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Банк Англии оценил последствия введения ценовых ограничений на энергоресурсы

Экономика
Банк Англии оценил последствия введения ценовых ограничений на энергоресурсы

Введение ценовых ограничений на энергоресурсы может привести к росту инфляции в других отраслях, считает член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн.

Установление потолка цен на нефть и газ повлечет за собой «переориентацию расходов на остальную часть потребительской корзины», что спровоцирует еще более высокую инфляцию, передает Bloomberg слова сотрудницы британского финансового регулятора.

По итогам 2022 года инфляция в Великобритании достигла показателя в 11,1%, что стало рекордом более чем за 40 лет. Банк Англии прогнозирует снижение уровня инфляции в 2023 году, однако британские политики спорят касательно уровня повышения процентных ставок. Последнее повышение произошло 15 декабря и составило 50 базисных пунктов.
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