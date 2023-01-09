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Мать Саакашвили сообщила о плохом состоянии здоровья политика

Политика
Мать Саакашвили сообщила о плохом состоянии здоровья политика

Состояние здоровья бывшего грузинского лидера Михаила Саакавшили довольно плачевное из-за отравления. Об этом сообщила мать политика Гиюли Аласания.

По словам родственницы экс-президента грузинского государства, Саакашвили даже неспособен принять участие в заседании суда в онлайн-формате. Такой информацией она поделилась 9 января.

«Ему очень плохо! У него яд в организме! И пока яд не будет выведен из организма, с ним может случиться все что угодно!» — отметила женщина.

При этом Аласания надеется на то, что суд примет во внимание состояние здоровья Михаила Саакашвили и согласится пойти ради него на уступки.
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