Мать Саакашвили сообщила о плохом состоянии здоровья политика

Состояние здоровья бывшего грузинского лидера Михаила Саакавшили довольно плачевное из-за отравления. Об этом сообщила мать политика Гиюли Аласания.
По словам родственницы экс-президента грузинского государства, Саакашвили даже неспособен принять участие в заседании суда в онлайн-формате. Такой информацией она поделилась 9 января.
«Ему очень плохо! У него яд в организме! И пока яд не будет выведен из организма, с ним может случиться все что угодно!» — отметила женщина.
При этом Аласания надеется на то, что суд примет во внимание состояние здоровья Михаила Саакашвили и согласится пойти ради него на уступки.