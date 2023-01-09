Волгоградец умер после медобследования в трех больницах

Житель Волгограда скончался в период новогодних праздников. По словам родственников покойного, перед этим его направляли в несколько больниц, где ставили разные диагнозы.
Так, приехавшая на вызов 2 января бригада скорой диагностировала у больного «предынфарктное состояние» и привезла его в 25-ю больницу, пишет сетевое издание «МК в Волгограде». Там пациенту сделали рентген ОГК, по результатам которого дежурный врач поставила новый диагноз – «внебольничная правосторонняя пневмония».
Затем волгоградца направили в 4-ю больницу Волгограда, где у него после проведения КТ диагностировали «острый бронхит», не дожидаясь описания обследования, после чего мужчину отправили в 5-ю клиническую больницу. В это время в предыдущем медицинском учреждении сделали описание КТ, согласно которому у больного обнаружили интерстициальный отек легких и двухсторонний гидроторакс.
В больнице № 5 после осмотра специалист подтвердил диагноз пациента «острый бронхит». Ему посоветовали на следующий день сходить в свою поликлинику по месту жительства. Пациент вернулся домой и умер от отека легких и обширного инфаркта. По данному факту в больницах проводится проверка.