Волгоградец умер после медобследования в трех больницах

Затем волгоградца направили в 4-ю больницу Волгограда, где у него после проведения КТ диагностировали «острый бронхит», не дожидаясь описания обследования, после чего мужчину отправили в 5-ю клиническую больницу. В это время в предыдущем медицинском учреждении сделали описание КТ, согласно которому у больного обнаружили интерстициальный отек легких и двухсторонний гидроторакс.