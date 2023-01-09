Теннисист Рублев обошел Медведева в рейтинге лучших игроков мира и стал первой ракеткой России

Таким образом, Рублев впервые в своей карьере стал первой ракеткой России. Медведев опустился с седьмой на восьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов. Возглавляет этот список испанец Карлос Алькарас. Его соотечественник Рафаэль Надаль находится на втором месте. Норвежец Каспер Рууд замкнул тройку сильнейших.