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Теннисист Рублев обошел Медведева в рейтинге лучших игроков мира и стал первой ракеткой России

Спорт
Теннисист Рублев обошел Медведева в рейтинге лучших игроков мира и стал первой ракеткой России

Андрей Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге сильнейших теннисистов планеты. Россиянин теперь занимает шестую позицию и обходит Даниила Медведева.

Таким образом, Рублев впервые в своей карьере стал первой ракеткой России. Медведев опустился с седьмой на восьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов. Возглавляет этот список испанец Карлос Алькарас. Его соотечественник Рафаэль Надаль находится на втором месте. Норвежец Каспер Рууд замкнул тройку сильнейших.

Напомним, Рублев и Медведев в ближайшее время примут участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Турнир пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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