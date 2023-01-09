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Суд в Иране приговорил еще троих демонстрантов к смертной казни за убийство полицейских

Происшествия
Суд в Иране приговорил еще троих демонстрантов к смертной казни за убийство полицейских

Суд в Иране приговорил еще троих участников протестных акций к смертной казни. Подсудимых обвинили в убийстве сотрудников полиции, пишет иранское новостное агентство Tasnim.

По данным СМИ, 25 ноября 2022 года злоумышленники вступили в сговор и расправились с тремя полицейскими во время беспорядков в провинции Исфахан. Имена приговоренных к смерти не разглашаются. По делу проходит еще один демонстрант — футболист Амир Наср-Азадани. Его осудили на 16 лет лишения свободы в тюрьме.

Ранее стало известно, что военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) арестовали членов группировки, связанной со спецслужбами Великобритании. По данным КСИР, злоумышленники руководили подрывными действиями в стране в ходе беспорядков, сообщал RT.
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