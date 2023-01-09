Употребление миндаля способствует эффективному восстановлению после тренировки

Ежедневное употребление 57 граммов миндаля в течение месяца помогает эффективно восстанавливаться после тренировки. Об этом рассказали ученые из Аппалачского государственного университета.
Прием этих орехов повышает уровень полезного жира 12,13-diHOME после сеанса интенсивных упражнений. Именно благодаря этому веществу организму удается быстрее восстановиться после тренировки.
Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент с людьми, которые занимаются силовыми видами спорта. Группа, которая употребляла миндаль, имела на 69% больше 12,13-diHOME в крови, передает Frontiers in Nutrition.