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Употребление миндаля способствует эффективному восстановлению после тренировки

Общество
Употребление миндаля способствует эффективному восстановлению после тренировки

Ежедневное употребление 57 граммов миндаля в течение месяца помогает эффективно восстанавливаться после тренировки. Об этом рассказали ученые из Аппалачского государственного университета.

Прием этих орехов повышает уровень полезного жира 12,13-diHOME после сеанса интенсивных упражнений. Именно благодаря этому веществу организму удается быстрее восстановиться после тренировки.

Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент с людьми, которые занимаются силовыми видами спорта. Группа, которая употребляла миндаль, имела на 69% больше 12,13-diHOME в крови, передает Frontiers in Nutrition.
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