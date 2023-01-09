Байки про светлое будущее: политолог Данилов назвал условие отказа Киева от евроинтеграции

Разгром киевского режима способен заставить украинцев отказаться от наивного взгляда на евроинтеграцию. Таким мнением в беседе с международной редакцией ФАН поделился политолог Павел Данилов.
Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что парламентарии готовы реформировать работу законодательного органа, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в Евросоюз.
«Верховная рада приняла важнейшие законы для интеграции Украины в ЕС. Поэтому надеется на скорейшую оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров о вступлении в ЕС не осенью, а уже весной», — отметила она.
Комментируя европейские устремления Киева, Павел Данилов вспомнил слова бывшего председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина о том, что Украину примут в Европейский союз сразу же после Турции — а Турцию не примут никогда.
«Поражает такая наивность украинцев, которые до сих пор верят в то, что они нужны кому-то на Западе в каком-то еще качестве, кроме прокси-полигона против России. То, что украинские власти — полностью прожженные циники, откровенно врущие и манипулирующие своим народом, это понятно. Но сколько в эти байки про “светлое будущее”, “Америка с нами”, “бесплатные круассаны на Елисейских полях” могут верить простые украинцы?!» — отреагировал собеседник ФАН.
По его словам, России нужно помочь украинцам избавиться от морока и показать альтернативный взгляд на происходящее. В условиях, когда Украина захвачена Западом и его ставленниками, это возможно только при полном разгроме хунты, заключил эксперт.
Летом Еврокомиссия предоставила «незалежной» статус кандидата в ЕС. Чтобы его сохранить, Киеву необходимо провести ряд реформ, в том числе изменить судебную систему государства. Также Украина должна активно бороться с коррупцией.