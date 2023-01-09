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Китайские врачи объяснили, кому нельзя парить ноги в горячей воде

Общество
Китайские врачи объяснили, кому нельзя парить ноги в горячей воде

Отпаривание ног в горячей воде — популярная процедура, способствующая укреплению организма в зимний период. Однако, как утверждают эксперты портала Sina, она может представлять опасность для некоторых людей.

Специалисты подчеркивают, что ноги не следует парить в горячей воде при сахарном диабете. Это обусловлено тем, что данная процедура может привести к поражению кровеносных сосудов и нервов. В дальнейшем это также может спровоцировать потерю чувствительности кожи и образование язв.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с варикозным расширением вен и окклюзией артерий нижних конечностей, также следует отказаться от этой процедуры, считают врачи. По их словам, она может привести к ухудшению их самочувствия.
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