Китайские врачи объяснили, кому нельзя парить ноги в горячей воде

Отпаривание ног в горячей воде — популярная процедура, способствующая укреплению организма в зимний период. Однако, как утверждают эксперты портала Sina, она может представлять опасность для некоторых людей.
Специалисты подчеркивают, что ноги не следует парить в горячей воде при сахарном диабете. Это обусловлено тем, что данная процедура может привести к поражению кровеносных сосудов и нервов. В дальнейшем это также может спровоцировать потерю чувствительности кожи и образование язв.
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с варикозным расширением вен и окклюзией артерий нижних конечностей, также следует отказаться от этой процедуры, считают врачи. По их словам, она может привести к ухудшению их самочувствия.