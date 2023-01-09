Китайские врачи объяснили, кому нельзя парить ноги в горячей воде

Специалисты подчеркивают, что ноги не следует парить в горячей воде при сахарном диабете. Это обусловлено тем, что данная процедура может привести к поражению кровеносных сосудов и нервов. В дальнейшем это также может спровоцировать потерю чувствительности кожи и образование язв.