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В Польше заявили о возможной передаче Украине символической партии танков Leopard

Армия
В Польше заявили о возможной передаче Украине символической партии танков Leopard

Польша изучает возможность передачи Украине символической партии танков Leopard немецкого производства в сотрудничестве с другими странами Запада.

С таким заявлением выступил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох. Он отметил, что речь идет о возможном участии Польши в коалиции стран, которые имеют в своем распоряжении танки Leopard.

«Дело находится на рассмотрении», — сообщил он представителям СМИ.

Кумох добавил, что обсуждается поставка небольшого числа этих тяжелых боевых машин ВСУ. Он подчеркнул, что украинские войска остро нуждаются в подобной технике.

Ранее в ФРГ заявили, что динамика в вопросе поставок оружия Украине будет меняться в зависимости от хода боевых действий, передает RT.
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