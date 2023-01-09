В Польше заявили о возможной передаче Украине символической партии танков Leopard

Польша изучает возможность передачи Украине символической партии танков Leopard немецкого производства в сотрудничестве с другими странами Запада.
С таким заявлением выступил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох. Он отметил, что речь идет о возможном участии Польши в коалиции стран, которые имеют в своем распоряжении танки Leopard.
«Дело находится на рассмотрении», — сообщил он представителям СМИ.
Кумох добавил, что обсуждается поставка небольшого числа этих тяжелых боевых машин ВСУ. Он подчеркнул, что украинские войска остро нуждаются в подобной технике.
Ранее в ФРГ заявили, что динамика в вопросе поставок оружия Украине будет меняться в зависимости от хода боевых действий, передает RT.