Лукашенко призвал реализовать планы по созданию медиахолдинга Союзного государства

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал реализовать планы Москвы и Минска по созданию добротного и мощного медиахолдинга Союзного государства.
Соответствующее заявление глава республики сделал 9 января в процессе переговоров с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
«Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)», — отметил Лукашенко.
Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства. Таким образом он прокомментировал открытие генерального консульства РФ в Гродно.