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Лукашенко призвал реализовать планы по созданию медиахолдинга Союзного государства

Политика
Лукашенко призвал реализовать планы по созданию медиахолдинга Союзного государства

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал реализовать планы Москвы и Минска по созданию добротного и мощного медиахолдинга Союзного государства.

Соответствующее заявление глава республики сделал 9 января в процессе переговоров с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

«Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)», — отметил Лукашенко.

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства. Таким образом он прокомментировал открытие генерального консульства РФ в Гродно.
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