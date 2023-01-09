Критик Рудченко предсказал юному Ване Дмитриенко большое будущее в российском шоу-бизнесе

Певца Ваню Дмитриенко, покорившего сердца российских слушателей своим хитом«Венера-Юпитер», может ждать большое будущее на отечественной эстраде. Такое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко.
Говоря о 17-летнем исполнителе, критик подчеркнул, что Дмитриенко — молодой и перспективный музыкант, который дружит с интонацией и имеет хорошие вокальные данные.
«В силу возраста он еще может очень интересно раскрыться в каком-нибудь проекте», — добавил Рудченко в беседе с NEWS.ru.
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