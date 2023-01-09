Исторические выборы, борьба с инфляцией и споры с Западом: что ждет Турцию в 2023 году

В этом году Турция будет праздновать столетие основания республики. В стране пройдут президентские выборы, которые можно окрестить историческими и от результатов которых будет зависеть выбор вектора развития государства.
В том, чего ожидать Турции в 2023 году в дипломатии, внутренней политике, энергетике и экономике, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Внешняя политика
Перед турецкой внешней политикой стоит задача решить острые проблемы во взаимоотношениях с соседними государствами. В первую очередь это Сирия, затем — Греция. Кроме этого, Анкара играет активную роль в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.
Украинский кризис
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои контакты с Москвой и Киевом. Последние переговоры турецкого лидера с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли 5 января. Эрдоган пытается занять роль главного посредника в разрешении конфликта — продолжит он делать это и в наступившем году.
Между тем нежелание Турции присоединяться к антироссийским санкциям станет причиной усиления давления Запада на Анкару. С другой стороны, позиция турецкого руководства положительно отразилась на экономике страны. Так, товарооборот между Россией и Турцией вырос на 150% и достиг рекордных 70 миллиардов в 2022 году.
Сирия
Президент Турции в середине прошлого года обещал провести военную операцию на севере Сирии. На последней встрече кабинета министров власти условились продолжить борьбу с террористической угрозой, исходящей с севера САР. По словам Эрдогана, Турция завершит создание «30-километровой безопасной зоны» на границе арабской республики.
Москва призывает турецкие власти начать диалог с официальным Дамаском. Такое предложение, по словам турецкого лидера, было внесено президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в августе в Сочи. После этого Эрдоган заявил, что мог бы встретиться с президентом САР Башаром Асадом. В декабре турецкий лидер предложил Москве провести трехстороннюю встречу Эрдоган — Путин — Асад.
Греция
Напряжение межу Турцией и Грецией также продолжает оставаться одной из острых тем последних лет. В этом году разногласия продолжатся. Анкара угрожает Афинам войной в случае одностороннего расширения территориальных вод Греции в Эгейском море на 12 миль. Вдобавок к этому МИД Турции угрожает оспорить суверенитет островов в акватории, на которые, по словам Анкары, несмотря на их демилитаризованный статус, было переброшено греческое тяжелое вооружение.
США
США отказывают Турции в приобретении новых истребителей F-16 и комплектующих для модернизации уже имеющихся самолетов. Вашингтон ставит условия Анкаре, требуя не угрожать Греции и наладить с ней отношения. Турецкая сторона заявляет, что не приемлет подобных условий и ожидает положительного решения по вопросу F-16.
НАТО
Еще один важный вопрос, который стоит перед Турцией — это тема вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара до сих пор не ратифицировала членство этих стран, ссылаясь на их поддержку «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую турки признают террористической организацией. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки официально запретить деятельность РПК и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), обвиняемого в совершении попытки переворота в 2016 году.
Республика также настаивает на выдаче лиц, осужденных в Турции за членство в этих организациях. До сих пор Анкара смогла получить лишь одного обвиняемого в причастности к деятельности РПК, а в экстрадиции предполагаемого члена ФЕТО власти Швеции отказали в последний момент. Эксперты считают, что Турция может затянуть ратификацию вхождения Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока не получит желаемого результата.
Очевидно, вопросы вступления северных стран в НАТО, а также приобретение истребителей F-16 напрямую будут влиять на отношения Турции и США.
Экономика
Самой большой проблемой для Турции в прошлом году стали высокие темпы инфляции. На пике рост цен достиг 85%, и лишь в ноябре показатели стали снижаться. Турецкая валюта за год потеряла по отношению к доллару 60%: если в начале 2022 года курс составлял 13 турецких лир, то к концу года лира ослабла до 18,69. Центробанк Турции не ставит определенных целей и ожиданий по курсу национальной валюты, однако экономисты прогнозируют, что к концу года лира продолжит дешеветь и ее цена достигнет 21,5 за доллар США.
Несмотря на высокую инфляцию президент Турции настаивал на понижении ключевой процентной ставки ЦБ. За год монетарные власти снизили ее с 14% до 9%. По ожиданиям президента Эрдогана, это должно было повлиять положительно на показатели инфляции, а также снизить уровень безработицы. Однако позже правительство признало, что инфляция не падает, а безработица уменьшилась лишь на 1%. Тем не менее в угоду экономическому росту Анкара настаивала на низкой ключевой ставке для кредитования бизнеса, назвав своей целью «рост экономики с инфляцией». Между тем власти уверены, что к концу года инфляция снизится и достигнет 24% — такие прогнозы они озвучили в конце октября, когда ее уровень колебался на отметке 84%.
При этом экономический рост, несмотря на высокую инфляцию, продолжился: по результатам трех кварталов он достиг 6,2%. По словам турецкого президента, в 2022 году экспорт республики вырос на 12,9% и достиг 254 миллиардов долларов. 2 января Эрдоган заявил, что в 2023-м страна намерена нарастить внешнюю торговлю и войти в первую десятку стран с самой высокой долей экспорта. И это несмотря на то, что в 2021-2022 годах на десятом месте был Гонконг с 600 миллиардами долларов. Иными словами, Анкара намерена увеличить внешнюю торговлю в три раза, что звучит неоправданно амбициозно. При этом, согласно заявлениям представителей крупного турецкого бизнеса, с учетом глобальной рецессии их главной целью является сохранение хотя бы уровня экспорта прошлого года.
Энергетика
Газовый хаб
В октябре прошлого года Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», рассказал о возможности создания в Турции газового центра, через который голубое топливо будет поступать в третьи страны. Позже президент РФ озвучил эту идею при личной встрече с Эрдоганом в Астане. Турецкому президенту инициатива понравилась, и Анкара начала активно работать над созданием инфраструктуры для проекта.
Согласно заявлениям российской стороны, в ближайшие месяцы будет создана электронная площадка для газового узла, на которой Россия и Турция совместно смогут определять цену на голубое топливо для Европы. Анкара для создания хаба в том числе ведет переговоры с Азербайджаном, Ираном, Ираком, Катаром и странами юго-восточной Азии.
Собственный газ
Эрдоган 26 декабря заявил, что в Черном море было найдено новое месторождение с запасами 58 млрд кубометров природного газа. По словам турецкого лидера, теперь совокупные морские запасы в данном регионе достигли 710 млрд кубометров и оцениваются в 1 трлн долларов. Эрдоган пообещал, что 540 млрд кубометров газа, добытых из Черного моря, будут доставлены для бытового потребления в первом квартале 2023 года.
Атомная энергетика
Турция начнет впервые использовать атомную энергию. Это станет возможным благодаря АЭС «Аккую», которую строит Россия. Запуск первого энергоблока электростанции запланирован на наступивший год.
Проект «Аккую» реализуется на основании межправительственного соглашения, заключенного Москвой и Анкарой в 2010 году, и полностью финансируется российской стороной. Он предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год, что покроет 10% всего потребления Турции.
Внутренняя политика
Главное и самое ожидаемое событие этого года в Турции — парламентские и президентские выборы. С результатами голосования и предвыборной гонкой связаны многие внутриполитические процессы, которые могут серьезно повлиять на будущее страны в случае проигрыша правящей партии и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вот несколько важных событий, за которыми стоит наблюдать в Турции в этом году:
— Шесть оппозиционных партий — «Республиканская народная партия» (РНП), правая «Хорошая партия», «Партия Счастья», «Демократическая партия» (ДП), «Партия будущего» Ахмеда Давутоглу и «Партия демократии и прогресса» бывшего вице-премьера Али Бабаджана — планируют совместно выступить на выборах и должны определиться с кандидатом в президенты. До конца января им следует назвать имя претендента на участие в предвыборной гонке.
— Остается неопределенным положение мэра Стамбула Экрема Имамоглу, приговоренного к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Высшей избирательной комиссии (ВИК) в 2019 году. Если апелляционный суд утвердит данное решение, Имамоглу запретят в течение пяти лет вести политическую деятельность. Его называли одним из возможных соперников Эрдогана на президентских выборах.
— Изменение конституции и проведение референдума. Власти планируют провести референдум для закрепления свободы ношении традиционных мусульманских платков в школах, университетах и государственных учреждениях. Обсуждение этого вопроса может повлиять на единство шести оппозиционных партий;
— Курдская «Партия демократии народов» (ПДН) может быть закрыта в результате начатого против нее дела, которое будет рассмотрено Конституционным судом Турции 10 января. Этот процесс продлится несколько месяцев и завершится до выборов. Решение суда отразится на итогах голосования, так как курдским политикам придется определиться с кандидатом в президенты и представить его своим избирателям. В случае закрытия ПДН будет создана новая партия, которая, скорее всего, сможет набрать достаточно голосов для того, чтобы попасть в парламент;
— В Турции обсуждается вопрос легитимности участия Эрдогана в предстоящих выборах. Критики утверждают, что он не имеет права баллотироваться, так как в случае победы это будет его третий срок, что запрещено конституцией. Однако юристы по конституционному праву уверены, что после референдума 2017 года срок действующкго лидера обнулился, что дает ему право участвовать в выборах. В 2014 году Эрдоган избирался по старой системе парламентского правления, в 2018-м — впервые по новой президентской системе.
Стоит отметить, что дата проведения выборов до сих пор неизвестна. Есть лишь заявления от представителей правящей партии о том, что голосование может состояться не в июне, как это планировалось, а в мае.