Исторические выборы, борьба с инфляцией и споры с Западом: что ждет Турцию в 2023 году

Несмотря на высокую инфляцию президент Турции настаивал на понижении ключевой процентной ставки ЦБ. За год монетарные власти снизили ее с 14% до 9%. По ожиданиям президента Эрдогана, это должно было повлиять положительно на показатели инфляции, а также снизить уровень безработицы. Однако позже правительство признало, что инфляция не падает, а безработица уменьшилась лишь на 1%. Тем не менее в угоду экономическому росту Анкара настаивала на низкой ключевой ставке для кредитования бизнеса, назвав своей целью «рост экономики с инфляцией». Между тем власти уверены, что к концу года инфляция снизится и достигнет 24% — такие прогнозы они озвучили в конце октября, когда ее уровень колебался на отметке 84%.