Стоимость биткоина превысила 17 000 долларов впервые с декабря

Стоимость биткоина перевалила отметку в 17 тыс. долларов впервые с середины декабря, сообщает портал Investing.
Отмечается, что такая тенденция связана с прогнозами касательно действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может отказаться от очередного резкого повышения процентной ставки на фоне охлаждения рынка труда Соединенных Штатов.
Возможность более медленного повышения процентной ставки со стороны ФРС положительно сказалась на позициях криптовалют. Поэтому в понедельник, 9 января, биткоин вырос на 1,7%, до 17 235 долларов, а Ethereum поднялась на 4%, до 1300 долларов впервые с середины декабря.