Стоимость биткоина превысила 17 000 долларов впервые с декабря

Возможность более медленного повышения процентной ставки со стороны ФРС положительно сказалась на позициях криптовалют. Поэтому в понедельник, 9 января, биткоин вырос на 1,7%, до 17 235 долларов, а Ethereum поднялась на 4%, до 1300 долларов впервые с середины декабря.