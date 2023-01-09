Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы самоходок «Мста-С» в зоне СВО

Российские войска активно применяют самоходные артиллерийские установки (САУ) для ударов по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть боевую работу российских самоходок «Мста-С». Отмечается, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают живую силу и технику противника.
Подчеркивается, что корректировка огня артиллерии осуществляется с помощью разведчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ на линии соприкосновения в республике, передает RT.