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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы самоходок «Мста-С» в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы самоходок «Мста-С» в зоне СВО

Российские войска активно применяют самоходные артиллерийские установки (САУ) для ударов по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть боевую работу российских самоходок «Мста-С». Отмечается, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают живую силу и технику противника.

Подчеркивается, что корректировка огня артиллерии осуществляется с помощью разведчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ на линии соприкосновения в республике, передает RT.
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