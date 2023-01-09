Экономист Песоцкий: причиной рекордной инфляции в ЕС является проблема с газом

Инфляция в Евросоюзе бьет рекорды в том числе и из-за проблем с газом. Такое заявление сделал кандидат экономических наук, публицист Андрей Песоцкий в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Энергетическая ситуация в Европе в ближайшие два года ожидается тяжелой, и преодолеть зависимость от газа из РФ не представляется возможным. С таким прогнозом выступил в интервью радиостанции «Кошут» министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.
По мнению Песоцкого, не стоит преувеличивать роль российского газа для ЕС. Как мы видим, Евросоюз этой зимой не замерзает — каких-либо панических сообщений оттуда не наблюдается.
«Проблемы есть, но было бы ошибочно думать, что Европа сама замерзнет. С другой стороны, налицо рецессия в ЕС. Так, на 2023 год Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП в Евросоюзе и еврозоне до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе», — пояснил собеседник ФАН.
Экономист также напомнил о повышении прогноза по инфляции в зоне евро на 2022 год до рекордных 8,5% и до 6,1% на 2023 год. Понятно, что проблемы с газом также являются составной частью этих показателей.
«Заявления венгров интересны в том ракурсе, что Виктор Орбан ведет достаточно независимую политику, не желая плясать под дудку евробюрократов. Не зря его поздравлял президент Владимир Путин с Новым годом — одного из немногих европейских глав. В этих условиях Венгрия может позволить себе озвучивать проблемы во взаимоотношениях с Россией более открыто, чем другие страны ЕС», — подытожил Андрей Песоцкий.
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