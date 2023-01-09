Эпидемиолог Гинцбург перечислил главные симптомы гриппа В

Осиплость и изменение голоса можно считаться отличительными симптомами гриппа В, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В разговоре с ТАСС Гинцбург обратил внимание, что грипп В наносит удар по голосовым связкам — зараженный человек начинает сопеть и хрипеть. В результате его голос существенно меняется, пояснил эпидемиолог.
Другие симптомы гриппа В, по словам ученого, похожи на остальные респираторные заболевания. По его словам, сперва воспаление охватывает носоглотку, а затем опускается в бронхи и легкие. Если этот процесс не остановить, может начаться воспаление легких, предупредил эксперт.
Гинцбург ранее сообщал, что в России уже курсирует упомянутый вариант гриппа. Ученый также подчеркивал, что тот со временем вытеснит грипп типа А.