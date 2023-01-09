Эпидемиолог Гинцбург перечислил главные симптомы гриппа В

Другие симптомы гриппа В, по словам ученого, похожи на остальные респираторные заболевания. По его словам, сперва воспаление охватывает носоглотку, а затем опускается в бронхи и легкие. Если этот процесс не остановить, может начаться воспаление легких, предупредил эксперт.