Беременная певица Ольга Орлова набрала 15 килограммов перед февральскими родами

Отвечая в социальных сетях на сообщение от одной из подписчиц, что если певица не располнела из-за беременности, то ее «интересное положение» — обман, Орлова обратила внимание, что уже набрала 15 лишних килограммов. Помимо этого, певица призналась, что у нее сильно отекают ноги.