Беременная певица Ольга Орлова набрала 15 килограммов перед февральскими родами

Эстрадная певица, актриса и автор песен Ольга Орлова в феврале 2023 года станет матерью во второй раз. Как призналась экс-солистка группы «Блестящие», беременность сильно сказалась на ее фигуре.
Отвечая в социальных сетях на сообщение от одной из подписчиц, что если певица не располнела из-за беременности, то ее «интересное положение» — обман, Орлова обратила внимание, что уже набрала 15 лишних килограммов. Помимо этого, певица призналась, что у нее сильно отекают ноги.
«По лицу уже тоже видно. ПДР в феврале, думаю, еще килограммов восемь наберу. Но пусть для вас это будет обман», — написала она.
Ранее беременная исполнительница шуткой ответила на отказ своего супруга Валерия носить обручальное кольцо.