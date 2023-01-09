Михайлов: спутниковая группировка НАТО помогает ВСУ вести прицельный огонь из HIMARS

Спутниковая группировка НАТО работает в интересах украинской армии, помогая ВСУ эффективнее использовать полученное от стран Запада вооружение.
С таким заявлением в интервью Ura.ru выступил военный эксперт Александр Михайлов. Он отметил, что благодаря космическим спутникам военно-политического блока у ВСУ есть возможность вести прицельный огонь из РСЗО HIMARS.
«В данном случае, когда военная техника получает дополнительные координаты, целеуказание, противостоять ей довольно сложно», — объяснил он.
Михайлов при этом добавил, что российские системы ПВО в ходе спецоперации показали свое превосходство над западными аналогами. Он отметил, что по ряду видов вооружения ВС РФ превосходят противника.
Ранее западные СМИ сообщили, что ВСУ не следует применять полученное от НАТО оружие для ударов по территории России, передает RT.