Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои за здание городской администрации в Соледаре. Соответствующей информацией поделился российский предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее ряд СМИ опубликовал сведения о том, что бои за Соледар в рамках российской спецоперации на Украине якобы ведут различные воинские формирования.
Пригожин, комментируя слухи, заявил, что в этом регионе в сражениях принимают участие исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Остальная информация не соответствует действительности.
«В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК "Вагнер". А тем, кто распространяет эту информацию, предлагаю посетить центр Соледара, где бойцы ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои за здание городской администрации», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».
Ранее Герой России Андрей Трошев призвал не верить слухам, которые публикуют некоторые представители прессы относительно «кухни» ЧВК «Вагнер» и того, что происходит под Соледаром. Он подчеркнул, что рассказы о бегстве украинских военных из этого региона — вымысел журналистов.