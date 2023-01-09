Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Ранее Герой России Андрей Трошев призвал не верить слухам, которые публикуют некоторые представители прессы относительно «кухни» ЧВК «Вагнер» и того, что происходит под Соледаром. Он подчеркнул, что рассказы о бегстве украинских военных из этого региона — вымысел журналистов.