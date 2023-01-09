Экс-бойцу UFC Филу Барони грозит 50 лет тюрьмы за убийство девушки

Спортсмен проводил отпуск вместе со своей возлюбленной проводил отпуск в Мексике. Барони узнал от девушки, что она ему изменяла. Боец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избил до смерти возлюбленную, передает мексиканский спортивный журналист Карлос Контрерас Легаспи на своих страницах в социальных сетях.