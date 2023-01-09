Певица Слава помирилась с мужем-бизнесменом

Певица Анастасия Славнецкая, выступающая под псевдонимом Слава, помирилась с мужем-бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара была замечена на Мальдивских островах.
Исполнительница хита «Одиночество» сообщила о расставании с избранников в декабре 2022 года. Недавно она поделилась кадрами с отдыха, на которых внимательные поклонники заметили ее бывшего спутника.
За плечами у Славы и Данилицкого 18 лет совместной жизни. Кроме этого, они имеют общую дочь Антонину.
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