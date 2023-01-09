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Пьяные водители испугались ледяной скульптуры полицейского в Башкирии

Общество
Пьяные водители испугались ледяной скульптуры полицейского в Башкирии

Жительница села Новобайрамгулово в Башкирии сделала скульптуру сотрудника ГИБДД с патрульной машиной изо льда и снега. Этим она сильно напугала пьяных водителей.

Машина и полицейский издалека выглядят достаточно реалистичными. Именно из-за этого некоторые автолюбители приняли скульптуру за настоящего сотрудника.

«Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора, потому что не были уверены в собственной трезвости», — говорится в Telegram-канале регионального МВД.

В местном МВД поблагодарили жительницу села. Там подчеркнули, что своей скульптурой она оказала помощь в работе сотрудников Госавтоинспекции.
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