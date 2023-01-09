Экономист Хазин в двух словах описал варианты очищения российской элиты от либерализма

Существует всего один вариант того, как можно очистить российский истеблишмент от либерализма. Экономист Михаил Хазин в двух словах описал сценарий действий.
Эксперт в эфире программы «Соловьев Live» отметил, что практически все общество России против того, чтобы государство стремилось к либерализации. Однако большинство представителей властных структур являются приверженцами этой идеологии, что приводит к серьезным противоречиям между элитой и простым народом. Хазин считает, что есть лишь одно средство, которое способно изменить состав истеблишмента.
«Для этого надо открыть лифты вертикальной мобильности. Пока в элите не появятся новые люди, старые не уйдут, потому что свято место пусто не бывает», — сказал Хазин.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что около 76% зарубежных компаний после начала спецоперации на Украине остались в России и продолжают функционировать. Об этом пишет Национальная служба новостей.