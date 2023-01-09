Экономист Хазин в двух словах описал варианты очищения российской элиты от либерализма

Эксперт в эфире программы «Соловьев Live» отметил, что практически все общество России против того, чтобы государство стремилось к либерализации. Однако большинство представителей властных структур являются приверженцами этой идеологии, что приводит к серьезным противоречиям между элитой и простым народом. Хазин считает, что есть лишь одно средство, которое способно изменить состав истеблишмента.