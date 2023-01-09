Житель Самары прославился созданием миниатюрных моделей трамваев

В настоящее время Калинин занимается разработкой компьютерных игр и сам моделирует вагоны. Умелец приобрел 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением и прочие необходимые для такого тонкого дела приборы. По признанию самого мастера, сначала это занятие было просто увлечением, а затем стало и подработкой.