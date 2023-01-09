Житель Самары прославился созданием миниатюрных моделей трамваев

Самарец Даниил Калинин увлекся созданием моделей транспорта. Со временем 29-летний мужчина превратил свое хобби в профессию и уже прославился далеко за пределами малой родины.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, ранее Даниил трудился водителем в Кировском трамвайном депо самарского ТТУ. В 2015-2017 годах самарец активно вел одну из соцсетей, ставшей онлайн-дневником, начал покупать и собирать трамвайные модели. Уже тогда он не раз становился героем публикаций местных СМИ со своей коллекцией моделей трамваев.
В настоящее время Калинин занимается разработкой компьютерных игр и сам моделирует вагоны. Умелец приобрел 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением и прочие необходимые для такого тонкого дела приборы. По признанию самого мастера, сначала это занятие было просто увлечением, а затем стало и подработкой.
Сегодня коллекционер активно ведет группы в соцсетях, где демонстрирует и продает свои изделия. Мастер работает с заказчиками из разных регионов России.