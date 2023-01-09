Маленькая большая победа: первый успех Петра I в Северной войне

А что у русских? Конница Шереметева оказалась далеко впереди, пехота за ней не поспевала. Выбор был прост – или начинать атаку силами одной конницы, связывая врага боем, или дождаться пехоты и затем идти вперед всеми наличными войсками. Шереметев выбирает первый вариант и атакует шведов. Поначалу у Шлиппенбаха получилось сдерживать натиск русских – его пехота и шесть пушек давали один залп за другим, однако конница Шереметева вновь и вновь перестраивалась для новой атаки. Вновь и вновь накатывалась она на шведские порядки, тесня их, рубя пехоту палашами, коля пиками. Наконец, к полю боя подошла русская пехота, а также прибыла артиллерия. Пушки ударили по шведам картечью, сметая целые шеренги. Сине-желтый строй треснул, разломился на куски, которые стали стремительно таять, растекаясь по полю струйками бегущих солдат. Спустя минуты бежали уже все – кто-то спасался, кто-то – догонял. Шлиппенбах, которому удалось скрыться с поля боя, потерял под Эрестфером около 3 тысяч человек, 16 знамен и все пушки. Русские павшими и ранеными потеряли в три раза меньше. Все дело продлилось не более трех часов.