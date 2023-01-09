Объем прокачки сырья «Газпромом» через Украину составил 35,5 млн кубометров

На фоне прекращения поставок по «Северному потоку» из-за аварии «Суджа» является единственным маршрутом для поставок российского трубопроводного газа в Центральную и Западную Европу. «Турецкий поток» и «Голубой поток» используются для экспорта топлива из России в Южную и Юго-Восточную Европу.