Объем прокачки сырья «Газпромом» через Украину составил 35,5 млн кубометров

«Газпром» транспортирует газ в Европу через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». По данным на понедельник, 9 января, объем прокачки составил 35,5 млн кубометров — такой же показатель был и в воскресенье, 8 января, передает ТАСС.
По данным издания, заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена Украиной.
На фоне прекращения поставок по «Северному потоку» из-за аварии «Суджа» является единственным маршрутом для поставок российского трубопроводного газа в Центральную и Западную Европу. «Турецкий поток» и «Голубой поток» используются для экспорта топлива из России в Южную и Юго-Восточную Европу.