Танковые подразделения украинской армии очень плохо оснащены и не могут противостоять ВС РФ, пишет 19FortyFive.
В публикации говорится, что ВСУ остро нуждаются в новой бронетехнике. Эксперты считают, что обещанные Украине австралийские бронемашины Bushmaster, а также БМП AMX-10RC французского производства вряд ли помогут Киеву исправить ситуацию. Отмечается, что украинской армии нужны такие тяжелые танки, как M1 Abrams или Leopard 2, передает «ПолитРоссия».
«США и Германия могли бы поставить эти танки Украине, а затем сами пополнить свои запасы», – сказано в статье.
Однако Cевероатлантический альянс не торопится отправлять Украине дорогостоящую современную бронетехнику.
Ранее в Германии заявили, что сегодня ни одна западная страна не поставляет украинским войскам тяжелые боевые машины, передает RT.