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19FortyFive: танковые подразделения ВСУ остро нуждаются в новых бронемашинах

Армия
19FortyFive: танковые подразделения ВСУ остро нуждаются в новых бронемашинах

Танковые подразделения украинской армии очень плохо оснащены и не могут противостоять ВС РФ, пишет 19FortyFive.

В публикации говорится, что ВСУ остро нуждаются в новой бронетехнике. Эксперты считают, что обещанные Украине австралийские бронемашины Bushmaster, а также БМП AMX-10RC французского производства вряд ли помогут Киеву исправить ситуацию. Отмечается, что украинской армии нужны такие тяжелые танки, как M1 Abrams или Leopard 2, передает «ПолитРоссия».

«США и Германия могли бы поставить эти танки Украине, а затем сами пополнить свои запасы», – сказано в статье.

Однако Cевероатлантический альянс не торопится отправлять Украине дорогостоящую современную бронетехнику.

Ранее в Германии заявили, что сегодня ни одна западная страна не поставляет украинским войскам тяжелые боевые машины, передает RT.
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