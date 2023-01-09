19FortyFive: танковые подразделения ВСУ остро нуждаются в новых бронемашинах

В публикации говорится, что ВСУ остро нуждаются в новой бронетехнике. Эксперты считают, что обещанные Украине австралийские бронемашины Bushmaster, а также БМП AMX-10RC французского производства вряд ли помогут Киеву исправить ситуацию. Отмечается, что украинской армии нужны такие тяжелые танки, как M1 Abrams или Leopard 2, передает «ПолитРоссия».