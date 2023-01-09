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Прибывшие в Сеул россияне застряли в аэропорту из-за отказа властей предоставить убежище

Общество
Прибывшие в Сеул россияне застряли в аэропорту из-за отказа властей предоставить убежище

Несколько граждан России, прилетевших в Южную Корею, теперь вынуждены жить в аэропорту Сеула и питаться практически одним рисом.

Так, пятеро выехавших в Корею россиян подали заявление на предоставление убежища. Однако местные власти им в этом отказали, пишет газета The Korea Times.

Мужчины воспользовались услугами адвоката и подали апелляционную жалобу в суд. Окончательное решение будет принято лишь в конце января, а пока туристы уже несколько месяцев живут в зале ожидания внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта.

Южнокорейское министерство юстиции предоставило россиянам трехразовое питание, которое можно назвать весьма скудным. Это пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, а также рис с курицей на обед.
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