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Украина ввела санкции в отношении уроженки Волгограда Ирины Дубцовой

Политика
Украина ввела санкции в отношении уроженки Волгограда Ирины Дубцовой

Известная российская певица и композитор Ирина Дубцова попала в очередной украинский санкционный список.

Главарь украинского режима Владимир Зеленский на днях подписал очередной указ о введении ограничений в отношении граждан России. В новом санкционном списке оказалась и победительница телешоу «Фабрика звезд-4» Дубцова, родившаяся в Волгограде, сообщает «Волгоградская правда».

Ее признали угрозой национальной безопасности Украины. Санкции подразумевают блокировку активов, любых торговых операций, а также запрет на пересечение границы Украины в течение 10 лет.
Украина санкции дубцова
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