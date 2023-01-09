Украина ввела санкции в отношении уроженки Волгограда Ирины Дубцовой

Главарь украинского режима Владимир Зеленский на днях подписал очередной указ о введении ограничений в отношении граждан России. В новом санкционном списке оказалась и победительница телешоу «Фабрика звезд-4» Дубцова, родившаяся в Волгограде, сообщает «Волгоградская правда».