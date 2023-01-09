Глава Минздрава ЦАР отчитался об итогах работы ведомства за 2022 год

Банги, 9 января. Министр здравоохранения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе подвел итоги деятельности департамента за 2022 год.
По словам чиновника, ведомство показало позитивные темпы развития. За минувший отчетный период власти возвели и отремонтировали большое количество медицинских учреждений, в том числе корпус крупной инфекционной клиники.
«Мы также построили и восстановили около 20 родильных домов. Кроме того, в ряде госпиталей мы развернули оборудование, необходимое для снижения материнской и младенческой смертности», — добавил Сомсе.
Министр здравоохранения ЦАР заявил, что основной задачей на 2023 год является оснащение медицинских центров новыми каретами скорой помощи. Чиновник отметил, что благодаря современным автомобилям удастся избежать неоправданных рисков во время транспортировки рожениц.
Ранее власти Центральноафриканской Республики запустили в эксплуатацию здание инфекционной клиники после двухлетнего ремонта. В результате модернизации учреждение получило два новых корпуса с больничными палатами, устройствами для магнитно-резонансной томографии и кабинетом ортохирургии.