В Забайкалье рецидивист убил соседа, расчленил тело и выбросил останки в выгребную яму

Житель Забайкальского край ответит перед судом за жестокую расправу со своим соседом. Об этом в понедельник пишет Telegram-канал «Красная корочка».
Расчлененное тело россиянина 1982 года рождения нашли в выгребной яме на территории одного из домовладений в Карымском районе. По предварительным данным, все произошло в новогодние праздники. 39-летний фигурант убил соседа, а после расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.
Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.