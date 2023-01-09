В Забайкалье рецидивист убил соседа, расчленил тело и выбросил останки в выгребную яму

Расчлененное тело россиянина 1982 года рождения нашли в выгребной яме на территории одного из домовладений в Карымском районе. По предварительным данным, все произошло в новогодние праздники. 39-летний фигурант убил соседа, а после расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.