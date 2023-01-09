Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Забайкалье рецидивист убил соседа, расчленил тело и выбросил останки в выгребную яму

Происшествия
В Забайкалье рецидивист убил соседа, расчленил тело и выбросил останки в выгребную яму

Житель Забайкальского край ответит перед судом за жестокую расправу со своим соседом. Об этом в понедельник пишет Telegram-канал «Красная корочка».

Расчлененное тело россиянина 1982 года рождения нашли в выгребной яме на территории одного из домовладений в Карымском районе. По предварительным данным, все произошло в новогодние праздники. 39-летний фигурант убил соседа, а после расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.
Забайкалье убийство расчленение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду