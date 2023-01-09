Силовые структуры Буркина-Фасо уничтожили отряд террористов на северо-востоке страны

Уагадугу, 9 января. Силы обороны и безопасности Буркина-Фасо (FDS) провели успешную антитеррористическую операцию в окрестностях города Гайери на северо-востоке страны. Об этом сообщило информагентство AIB.
Журналисты рассказали, что спецслужбы республики получили информацию о расположении боевиков накануне. Бандиты появились в регионе несколькими днями ранее и угрожали жителям.
В наступлении на позиции незаконных вооруженных формирований приняли участие подразделения Добровольцев для защиты Отечества (VDP). Поддержку военнослужащим оказало местное ополчение провинции Комонджари.
Действия армии позволили нейтрализовать нескольких террористов в укрытиях. Кроме того, силовики уничтожили снаряжение и амуницию боевиков.
Ранее власти Буркина-Фасо провели кампанию по набору добровольцев в бригады территориальной обороны для борьбы с радикальными группировками. В результате более 90 тысяч граждан пополнили ряды VDP.