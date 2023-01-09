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Журналистка Жигалова показала Киркорова после пластической операции

Шоу-бизнес
Журналистка Жигалова показала Киркорова после пластической операции

Журналистка Алена Жигалова показала, как выглядит певец Филипп Киркоров после похода к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Видеороликом она поделилась в своем Telegram-канале.

Исполнитель хита «Единственная моя» говорил, что готовится к пластической операции. Судя по кадрам, которые опубликовала Жигалова, артист все-таки реализовал задуманное.

«Мы, конечно, привыкли к сложности идентификации после таких застольев, но Филипп всех переплюнул», — гласит подпись к посту.

Кроме этого, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» обратилась к Хайдарову. Она поздравила специалиста с отлично выполненной работой.
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