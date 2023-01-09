Журналистка Жигалова показала Киркорова после пластической операции

Журналистка Алена Жигалова показала, как выглядит певец Филипп Киркоров после похода к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Видеороликом она поделилась в своем Telegram-канале.
Исполнитель хита «Единственная моя» говорил, что готовится к пластической операции. Судя по кадрам, которые опубликовала Жигалова, артист все-таки реализовал задуманное.
«Мы, конечно, привыкли к сложности идентификации после таких застольев, но Филипп всех переплюнул», — гласит подпись к посту.
Кроме этого, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» обратилась к Хайдарову. Она поздравила специалиста с отлично выполненной работой.