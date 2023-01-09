Более 50 учителей Буркина-Фасо прошли семинары на тему борьбы с детским трудом

Уагадугу, 9 января. Более 50 учителей Буркина-Фасо прошли курсы повышения квалификации в области борьбы с детским трудом.
Глава регионального департамента дошкольного и начального образования провинции Букль-дю-Мухун Амбруаз Паре подчеркнул важность семинаров для педагогов. По его словам, главной целью подобных мероприятий является помощь юным гражданам республики.
«Учителя повышают осведомленность родителей, чтобы они отправляли детей в школу. Так дети получат лучший уровень образования, благодаря чему смогут претендовать на более высокий заработок», — добавил чиновник.
После прохождения курсов преподаватели станут активнее проводить просветительские беседы. Глава департамента труда и социальной защиты провинции Букль-дю-Мухун Мусса Траоре поддержал инициативу и заявил, что учебные заведения являются основным элементом национальной кампании по борьбе с незаконной эксплуатацией подростков.
Ранее 50 буркинийских фермеров освоили программы повышения квалификации, организованные российским горнодобывающим предприятием Bissa Gold. Кроме того, они получили оборудование, необходимое для ведения собственного бизнеса.