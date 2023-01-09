The Telegraph: Макрон объяснил удивительный парадокс Путина

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью для программы Les Rencontres du Papotin неожиданно поделился любопытным откровением о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует газета The Telegraph.
Макрон признался, что от встречи с Путиным можно испытать противоречивые чувства, поскольку он не вызывает неприязни. По его словам, именно это является парадоксом главы РФ.
«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — объяснил Макрон.
Стоит отметить, что именно французский лидер с начала спецоперации на Украине настаивает на поддержании стабильного диалога с Путиным, несмотря на критику действий российской стороны в регионе.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что сенатор Алексей Пушков обвинил Эммануэля Макрона во втягивании НАТО в прямой конфликт с Россией из-за решения предоставить Вооруженным силам Украины БМП AMX-10 RC.