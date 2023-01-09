Советник главы Крыма Олег Крючков раскрыл правду о том, что киевский режим уже девятый год фантазирует о захвате полуострова.
Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом РИА Новости. По словам Крючкова, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк является «информационной шавкой» на случай, когда нет никаких решений для улучшения ситуации в стране.
«Крым эти клоуны берут с четырнадцатого года. Правда, берут только в своих больных и воспаленных фантазиях», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что официальная Москва должна ответить Киеву «с процентами» за события вокруг Крымского моста. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.