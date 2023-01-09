Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Советник главы Крыма Крючков: Киев уже девятый год фантазирует о захвате полуострова

Политика
Советник главы Крыма Крючков: Киев уже девятый год фантазирует о захвате полуострова

Советник главы Крыма Олег Крючков раскрыл правду о том, что киевский режим уже девятый год фантазирует о захвате полуострова.

Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом РИА Новости. По словам Крючкова, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк является «информационной шавкой» на случай, когда нет никаких решений для улучшения ситуации в стране.

«Крым эти клоуны берут с четырнадцатого года. Правда, берут только в своих больных и воспаленных фантазиях», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что официальная Москва должна ответить Киеву «с процентами» за события вокруг Крымского моста. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.
олег крючков крым киевский режим
Военкоры ФАН
Лучшие в аду