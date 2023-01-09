Дандыкин объяснил, почему страны Запада боятся российских «Цирконов»

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются уникальным и неуязвимым оружием, поэтому страны Запада их боятся.
Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему новость о дальнем походе российского фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю наделала много шума на Западе. По его словам, этот корабль оснащен самым современным вооружением, передает «ПолитЭксперт».
«Самое важное в "Адмирале Горшкове" — мощный ударный комплекс. На вооружении стоят легендарные "Калибры", и "Цирконы". Скорость полета гиперзвуковых ракет составляет до девяти Махов», — объяснил он.
Дандыкин добавил, что конкурентов по скорости и дальности у «Цирконов» в мире нет. Именно поэтому западные страны боятся этих ракет.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отправку «Адмирала Горшкова» с гиперзвуковыми ракетами к берегам НАТО главным подарком к Новому году, передает RT.