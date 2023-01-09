Дандыкин объяснил, почему страны Запада боятся российских «Цирконов»

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему новость о дальнем походе российского фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю наделала много шума на Западе. По его словам, этот корабль оснащен самым современным вооружением, передает «ПолитЭксперт».