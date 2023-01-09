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В Центробанке рассказали о способах международных расчетов цифровым рублем

Экономика
В Центробанке рассказали о способах международных расчетов цифровым рублем

Центробанк РФ анонсировал способы международных расчетов в цифровом рубле, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российского финансового регулятора.

Первым является заключение между странами соглашения об объединении платформ цифровых валют. В этом случае каждая площадка будет конвертировать денежные средства и передавать их по ранее согласованным правилам.

Второй способ — подключение того или иного государства к единой интеграционной площадке с универсальными протоколами и стандартами.

Также в презентации ЦБ РФ, на которую ссылается издание, говорится о подготовке законодательной базы для использования цифрового рубля.
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