В Центробанке рассказали о способах международных расчетов цифровым рублем

Центробанк РФ анонсировал способы международных расчетов в цифровом рубле, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российского финансового регулятора.
Первым является заключение между странами соглашения об объединении платформ цифровых валют. В этом случае каждая площадка будет конвертировать денежные средства и передавать их по ранее согласованным правилам.
Второй способ — подключение того или иного государства к единой интеграционной площадке с универсальными протоколами и стандартами.
Также в презентации ЦБ РФ, на которую ссылается издание, говорится о подготовке законодательной базы для использования цифрового рубля.