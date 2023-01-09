Шольц счел захват правительственных зданий в Бразилии атакой на демократию

Разразившийся в Бразилии бунт является не чем иным, как атакой на демократические устои. Такую позицию озвучил немецкий канцлер Олаф Шольц 9 января.
Напомним, что 8 января сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания столицы. Протестующие выступили с требованием о пересмотре итогов президентских выборов, которые состоялись в стране в 2022 году. Шольц прокомментировал эти события на странице в Twitter, назвав их ужасными.
«Насильственные нападения на демократические институты — это атака на демократию, которую нельзя терпеть. Мы тесно поддерживаем президента Лулу да Силву и бразильцев», — написал он.
Ранее стало известно, что власти Бразилии ввели режим ЧС в столице из-за беспорядков. Об этом пишет Национальная служба новостей.