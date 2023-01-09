Шольц счел захват правительственных зданий в Бразилии атакой на демократию

Напомним, что 8 января сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания столицы. Протестующие выступили с требованием о пересмотре итогов президентских выборов, которые состоялись в стране в 2022 году. Шольц прокомментировал эти события на странице в Twitter, назвав их ужасными.