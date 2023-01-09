Психолог Перминова посоветовала устраивать отпускные вечера для возвращения в рабочий ритм

Специалист подчеркивает, что в рабочий ритм следует входить постепенно. Эта рекомендация особенно касается сотрудников, страдающих от постотпускной депрессии. В случае, если род деятельности не позволяет возвращаться к работе постепенно, психолог рекомендует устраивать так называемые отпускные вечера. В частности она советует погулять с друзьями, сходить в кино, ресторан или кафе, передает информационное агентство URA.Ru.