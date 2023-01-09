Транспортная прокуратура Новокузнецка начала проверку из-за задержки двух авиарейсов

Сотрудники Новокузнецкой транспортной прокуратуры начали проверку по факту задержки двух авиарейсов из международного аэропорта Новокузнецка имени Б.В. Волынова. Лайнеры должны были вылететь в Москву и Новосибирск, но вовремя не покинули пространства воздушной гавани.