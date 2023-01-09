Транспортная прокуратура Новокузнецка начала проверку из-за задержки двух авиарейсов

Сотрудники Новокузнецкой транспортной прокуратуры начали проверку по факту задержки двух авиарейсов из международного аэропорта Новокузнецка имени Б.В. Волынова. Лайнеры должны были вылететь в Москву и Новосибирск, но вовремя не покинули пространства воздушной гавани.
По имеющимся данным, оба борта принадлежат авиакомпании «Сибирь». Пассажирские самолеты не смогли вовремя вылететь из Спиченково по причине плохих погодных условий. На данный момент объявлена задержка продолжительностью более шести часов.
В результате 249 пассажиров, 27 из которых — дети, сейчас ожидают вылета в пункты назначения. Другие подробности ЧП уточняются.