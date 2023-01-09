«Вся линия фронта под нашим давлением» — журналист Александр Сладков о ситуации на передовой

Журналист Александр Сладков передает сводку с передовой. По словам журналиста, под Донецком в начале недели вся линия фронта бурлила по нашей инициативе. Под Марьинкой танки, меняя друг друга, били прямой наводкой по точкам сопротивления ВСУ. Наши ребята противника никак по-другому, кроме как фашистами, не называют.
«Вы посмотрите по Донецку. Бьют по гражданским мирным людям. Бьют туда, где не находится ни военных, никого, никакого скопления, даже техника там близко не стояла. Они бьют по мирным жителям», — поделился военнослужащий армии РФ.
Сейчас союзные силы сосредоточили свое наступление на линию обороны ВСУ, которую те укрепляли на протяжении последних восьми лет.
«При этом мы не можем сравнять город с землей. Это наш город, в котором нам потом жить», — сказал другой военный.
Все прифронтовые шахты превращены в опорные пункты. Каждый день появляются участки, на которых украинские военные бросают позиции и бегут в тыл, оставляя своих раненых и убитых.
«Противник упирается, но уже тенденция не такая, как раньше. Это не так, как два месяца назад, когда они упирались активно. Потому что они несут потери, людской фактор ломается у них, естественно, психологические какие-то травмы. Они меняют их, ротируют, но мобилизованные войска не имеют такого опыта», — добавил военнослужащий армии РФ.
Сладков рассказал, что сейчас вся линия фронта находится под нашим давлением. Уходят на перезарядку танки — стреляют гаубицы, реактивные системы, потом налетает авиация, бьют минометами.
«Основные мобилизованные российские силы к боевым действиям еще не подключались», — заключил репортер.