«Вся линия фронта под нашим давлением» — журналист Александр Сладков о ситуации на передовой

Журналист Александр Сладков передает сводку с передовой. По словам журналиста, под Донецком в начале недели вся линия фронта бурлила по нашей инициативе. Под Марьинкой танки, меняя друг друга, били прямой наводкой по точкам сопротивления ВСУ. Наши ребята противника никак по-другому, кроме как фашистами, не называют.