Центробанк РФ выпустит в обращение серебряные и золотые инвестиционные монеты

Вторая монета — золотая, «Золотой червонец». Ее номинал составляет десять рублей. В центре оборотной стороны монеты нанесено изображение крестьянина-сеятеля. На заднем плане слева изображены лучи восходящего солнца, справа — дымящие трубы завода. В центре красуются плуг и поле, вверху — надпись «Один червонец», внизу — даты «1923» и «2023», потому что золотые червонцы начали выпускать в Советском Союзе в 1923 году.