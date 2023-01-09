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Туристы устроили купания в Оймяконе при 60-градусном морозе

Общество
Туристы устроили купания в Оймяконе при 60-градусном морозе

Российские туристы отправились в село Оймякон на новогодние праздники, чтобы искупаться в незамерзающем источнике при температуре в −60 градусов.

Такое экстремальное развлечение ежегодно притягивает туристов из самых разных регионов страны. В дни новогодних выходных столбики уличных термометров приблизились к отметке −60 градусов, передает портал ЯСИА.

Оймякон — село в республике Саха (Якутия), которое известно как один из «Полюсов холода» на планете. Населенный пункт считается одним из самых суровых мест, в котором проживает постоянное население.
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