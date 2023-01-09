Туристы устроили купания в Оймяконе при 60-градусном морозе

Российские туристы отправились в село Оймякон на новогодние праздники, чтобы искупаться в незамерзающем источнике при температуре в −60 градусов.
Такое экстремальное развлечение ежегодно притягивает туристов из самых разных регионов страны. В дни новогодних выходных столбики уличных термометров приблизились к отметке −60 градусов, передает портал ЯСИА.
Оймякон — село в республике Саха (Якутия), которое известно как один из «Полюсов холода» на планете. Населенный пункт считается одним из самых суровых мест, в котором проживает постоянное население.