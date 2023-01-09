FA: Запад будет вынужден пойти на диалог с Путиным во избежание войны НАТО и России

Государствам Запада в обозримом будущем не удастся избежать диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Их попытки отгородиться от Москвы «обнулили» журналисты издания Foreign Affairs.
Авторы американского издания напомнили, что конфликт на Украине в настоящее время не подает признаков скорого завершения. На фоне кризиса отношения Москвы и Запада лишь ухудшаются, так как зарубежные спонсоры Киева продолжают накачивать ВСУ деньгами и оружием. В конечном счете эта ситуация может привести к катастрофическому сценарию, при котором НАТО будет вынуждена столкнуться с Россией в вооруженном конфликте. Этого варианта иностранные лидеры попробуют избежать.
«Хотя представить себе работу с Путиным сложно, в долгосрочной перспективе у Запада может не быть особого выбора», — написали в Foreign Affairs.
Ранее Альянсу предсказали возможную войну с Россией уже в 2023 году. Об этом сообщает Национальная служба новостей.