FA: Запад будет вынужден пойти на диалог с Путиным во избежание войны НАТО и России

Авторы американского издания напомнили, что конфликт на Украине в настоящее время не подает признаков скорого завершения. На фоне кризиса отношения Москвы и Запада лишь ухудшаются, так как зарубежные спонсоры Киева продолжают накачивать ВСУ деньгами и оружием. В конечном счете эта ситуация может привести к катастрофическому сценарию, при котором НАТО будет вынуждена столкнуться с Россией в вооруженном конфликте. Этого варианта иностранные лидеры попробуют избежать.