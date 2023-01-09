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Эксперт Тимонин назвал условие снижения стоимости газа в Европе

Экономика
Эксперт Тимонин назвал условие снижения стоимости газа в Европе

Стоимость газа в Европе может снизиться только при одном условии, передает РИА Новости мнение консультанта компании «Выгон Консалтинг» Ивана Тимонина.

Для этого необходимо создать избыток газа на мировом рынке, и для этого нужны новые СПГ-проекты и производства. В этом случае стоимость топлива может снизиться. Однако необходимые мощности будут построены в Европе не ранее 2026 года, считает эксперт.

В частности, речь идет о российском проекте «Арктик СПГ— 2», американских заводах Plaquemines и LNG Canada, расширении производства катарской компании Qatargas.
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