Эксперт Тимонин назвал условие снижения стоимости газа в Европе

Стоимость газа в Европе может снизиться только при одном условии, передает РИА Новости мнение консультанта компании «Выгон Консалтинг» Ивана Тимонина.
Для этого необходимо создать избыток газа на мировом рынке, и для этого нужны новые СПГ-проекты и производства. В этом случае стоимость топлива может снизиться. Однако необходимые мощности будут построены в Европе не ранее 2026 года, считает эксперт.
В частности, речь идет о российском проекте «Арктик СПГ— 2», американских заводах Plaquemines и LNG Canada, расширении производства катарской компании Qatargas.