Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пушилин сообщил о намерении ВС РФ отодвинуть линию фронта от крупных городов ДНР

Армия
Пушилин сообщил о намерении ВС РФ отодвинуть линию фронта от крупных городов ДНР

Российские военные сконцентрировали усилия на смещении линии боевого соприкосновения от крупных населенных пунктов ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, с этой целью активизируется контрбатарейная борьба и работа ПВО.

«Мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача — отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», — сказал Пушилин.

Он отметил, что такие меры предпринимаются на фоне того, как ВСУ пытаются ударить по самым уязвимым местам, чтобы нанести как можно больший ущерб жителям Донбасса.
пушилин днр спецоперация вс рф всу Донбасс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду